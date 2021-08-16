Названы самые красивые яблоневые сады России

Россиянам посоветовали ехать в Коломну, Липецкую область или Адыгею на Яблочный Спас

Россиянам назвали пять живописных яблоневых садов страны, куда можно добраться на машине. В преддверии Яблочного Спаса глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил рейтинг мест, где можно отметить праздник и попробовать ароматные и сочные фрукты, данные исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, туристам посоветовали посетить Коломну — старинный центр яблочного садоводства, ставший знаменитым еще в царские времена. В городе проводится осенний фестиваль «Антоновские яблоки», на котором гости праздника могут не только попробовать молодые плоды, но и посетить фруктовые сады.

Также россияне могут угоститься вкусными яблоками в Лебедяни, которую называют яблоневой столицей Липецкой области. Жители города с XVII века выращивают различные сорта этого фрукта. В настоящее время здесь находятся многочисленные яблоневые агрофермы.

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В список попала и станица Абадзехская, республика Адыгея. Яблоневые хозяйства здесь занимают площадь более 320 гектаров. Путешественники могут попробовать такие сорта как «антоновка», «ред делишес», «гала» и множество других. Еще один пункт рейтинга — село Канглы Ставропольского края. Отмечается, что специальная технология выращивания позволяет собирать огромные объемы урожая фруктов — в этом году в Ставрополье планируется реализовать 45 тысяч тонн яблок.

Заключительная позицию заняли знаменитые яблоневые плантации поселка Сады Придонья в Волгоградской области. Место славится своим большим урожаем экологически чистых и сочных фруктов. Туристы могут отведать «грушовку», «гренни смит», «санрайз» и многие другие, а также полюбоваться на бескрайние сады.

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