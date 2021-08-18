На Сахалине десятки морских котиков спасли из пластикового плена

На Сахалине волонтеры спасли более 60 морских котиков из пластикового плена. Об этом сообщается на сайте экологического клуба «Бумеранг».

Волонтеры жили на острове Тюлений два месяца. Это время у них ушло на спасение морских животных — с них снимали упаковочные ленты и такие предметы, как мочалка с ручкой или сиденье для унитаза.

Отлавливали пленников пластика при помощи дротиков, сачков или телескопических шестов. «Работа на лежбище требует строгого выполнения правил безопасности — это важно как для человека, так и для животных. Все эксперты не первый год работают на лежбищах, а волонтеры прошли обучение и подготовку по оказанию помощи тюленям», — сообщили в клубе.

Ранее житель Сахалина спас новорожденного щенка из мусорного бака и забрал к себе домой. Животное он обнаружил случайно. «Кинул свой пакет, благо, что он был легким, и услышал визг. Заглянул внутрь — а там в полиэтиленовом пакете шесть щенячьих трупиков», — вспоминает он.