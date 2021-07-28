На Алтае спасли просидевшего шесть дней на дереве кота

В республике Алтай пожарные спасли кота, который шесть дней просидел на дереве. Отмечается, что животное не пострадало. Кроме того, сотрудники МЧС спасли жеребенка, который провалился в яму. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Помочь в спасении кота попросила жительница села Майма. Она рассказала, что собаки загнали ее питомца на тонкую высокую березу. Он сидел на самой верхушке дерева и отказывался спускаться. Местные жители пытались выманить его едой, но животное все равно не хотело слезать. В итоге на березе кот провел шесть дней.

Пожарные сняли его с дерева и сделали фото на память, а затем отдали спасенного питомца хозяевам.

Жеребенка же спасли в селе Чемал. Малыш забрел во двор одного из домов и случайно провалился в яму. Упавшее животное заметил хозяин дома и вызвал спасателей. Чтобы помочь сотрудникам МЧС, россиянин сровнял края ямы лопатой. Прибывшие на место специалисты вызволили жеребенка из ловушки. Он не пострадал, но испугался.

В ведомстве отметили, что спасение животных не входят в прямые обязанности пожарной охраны. Однако они не могут пройти мимо попавших в беду питомцев и всегда приходят на помощь.