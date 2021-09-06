Названы впечатляющие места Южного Урала для поездки осенью

Россиянам рассказали о впечатляющих местах Южного Урала, в которых можно побывать осенью

Россиянам перечислили впечатляющие места Южного Урала, где можно побывать осенью. В подборке ГТРК «Южный Урал» были названы семь природных достопримечательностей региона.

В Челябинской области россиянам посоветовали поехать к Аракульскому шихану. Поблизости также находится одноименное озеро. По данным телеканала, с гранитного скального массива высотой 563 метра открывается вид на осенний желто-красный лес и ближайшие водоемы. В древние времена люди использовали место для костровища.

Затем каждому путешественнику рекомендовали побывать на реке Ай и ее притесах с «панорамным видом». На одной из высоких скал, «почти над пропастью», также есть качели, на которых можно покататься и сфотографироваться. Помимо этого, можно зайти в Юношеский грот и Кулуарные пещеры, однако для этого необходимо альпинистское снаряжение.

Уточняется, что всего существует два вида притесов — Большие и Малые. На последних можно поехать к сухому водопаду и сплавиться по реке на лодке.

В Челябинской области также есть ГЭС, считающаяся «старейшей непрерывно работавшей станцией» в России. В этом же месте расположен комплекс «Пороги». В ближайшем поселке открыты гостиницы и питомник хаски.

В национальном парке «Таганай» существует Черная скала высотой 853 метра. На ее вершине стоит смотровая площадка. Кроме того, в природной зоне есть каменная река. Россиянам рекомендовали забраться и на Двуглавую сопку — самое посещаемое место «Таганая». Ее высота — 1034 метра.

Недалеко от Каштыма можно поехать к слюдоруднику, где есть возможность полазить по заброшенным штольням и карьерам. Кроме того, по специальной экологической тропе там можно подняться на слюдяную гору.

В осенний сезон все еще стоит поехать и к «Уральскому Байкалу» — горному озеру Тургояку с чистой водой. Посреди водоема, примерно в 140 метрах от берега, расположен остров Веры. На нем жили древние люди, которые оставили археологам места для поклонений и предметы быта. Не так далеко еще находится хребет Заозерный.

В заключение авторы материала вспомнили про Сугомакскую пещеру на горе с таким же названием. Под Каштымом есть целая экологическая тропа, которая ведет к достопримечательностям Южного Урала. Пещера была сформирована в мраморе, и в этом заключается ее особенность. В местных лесах еще есть гора Егоза.

Федеральное агентство по туризму Russia Travel ранее также посчитало, что романтический отдых после свадьбы можно провести на Алтае, Байкале, в Карелии, Дагестане, а также в городах под Москвой, Крыма и Краснодарского края.