Крупнейшую в России электростанцию открыли для посещения

Туристический маршрут на Саяно-Шушенскую ГЭС открыли в Хакасии. О том, что ждет путешественников, которые решатся посетить крупнейшую в России электростанцию, в кулуарах форума «Отдых Leisure 2021» ТАСС рассказала замглавы региона Ирина Войнова.

Новый маршрут предлагает посещение музея ГЭС, машинного зала и гребня плотины. «Сейчас можно посмотреть внутри как крутятся турбины, как все происходит. Вообще это зрелище уникальное, грандиозное», — отметила Войнова.

Она добавила, что раньше порядка 80 процентов приезжающих в Хакасию туристов приезжали на смотровую площадку ГЭС. Теперь, когда у приезжающих появилась возможность попасть внутрь, электростанция должна стать «туристическим магнитом», считает замглавы региона.

Войнова заметила, что в 2021 году в Хакасии также появился туристический маршрут в Бородинскую пещеру. Те, кто захотят больше узнать о геологическом памятнике природы, получат возможность принять участие в археологических раскопках. Собеседница агентства подчеркнула, что Хакасия по числу памятников культуры «является археологической Меккой и не имеет аналогов не только в России, но и в мире».

В августе сообщалось, что первый в России туристический маршрут на ГЭС открыли в Дагестане. Уточнялось, что компания «Русгидро» запустила экскурсии по Чиркейской гидроэлектростанции. В ближайшее время туристы смогут посетить станцию энергохолдинга, а также больше узнать о производстве «зеленой» электроэнергии.