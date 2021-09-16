На Камчатке пройдет конкурс сказок на языках коренных народов

На Камчатке пройдет фестиваль сказок коренных малочисленных народов, которые проживают на территории края «Мургин лымн,ыль». Об этом сообщает« Кам 24».

Так, согласно информации издания, в начале декабря конкурсная комиссия рассмотрит и выберет лучших артистов, которые будут выступать на фестивале 10 декабря. Уточняется, что участие могут принять как отдельные исполнители старше семи лет, так и творческие коллективы.

Финалисты, которые покажут лучший номер, получат дипломы и денежные призы. Их работы будут оцениваться по точности перевода на коренной язык малочисленных народов, цельности постановки и художественному оформлению. Конкурс проводится в номинациях «Сольное исполнение» и «Творческие коллективы».

Ранее в сентябре на Камчатке завершилась первая часть праздника ительмен «Алхалалалай-2021». Окончание лета в этом году отметили в Раздольном. Главным событием стало открытие открытие этно-деревни «Аушин», что в переводе с ительменского означает дом. Она станет местом проведения и других значимых событий.