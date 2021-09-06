На Камчатке в кальдере вулкана пройдет музыкальный фестиваль

На Камчатке в кальдере вулкана Горелый пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Музыкальная экспедиция». Об этом пишет информационное агентство «Кам 24».

Музыкальные концерты в рамках мероприятия пройдут в Петропавловске-Камчатском и в кальдере вулкана Горелый с 11 по 12 сентября. Отмечается, что на них выступят такие известные артисты, как Борис Андрианов (виолончель), а также лауреаты международных конкурсов Дмитрий Илларионов (гитара) и Сергей Малов (скрипка).

Для зрителей фестиваля прозвучат произведения классической и этнической музыки, а также композиции в авторской версии исполнителей. Вход на концерты будет бесплатным.

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» впервые прошел в 2014 году во Владимирской области. В 2018 году мероприятие попало в тройку лучших проектов России по версии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры».

Ранее в августе сообщалось, что в Екатеринбурге пройдет русский народный фестиваль. Так, на празднике «Дикоросы» жители и гости города смогут принять участие в исторических реконструкциях и ремесленных мастерских, а также сразиться за звание лучшего чтеца народных сказок в конкурсе «Открой рот». Мероприятие пройдет 11 сентября в «Радуга-парке».