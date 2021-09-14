На Камчатке коренные народы отметили окончание лета

На Камчатке завершилась первая часть праздника ительмен «Алхалалалай-2021». Окончание лета в этом году отметили в Раздольном, сообщает «АиФ Камчатка».

По информации издания, главным событием стало открытие открытие этно-деревни «Аушин», что в переводе с ительменского означает дом. По словам хозяина нового дома «Алхалалалая» Олега Запороцкого, деревня станет местом проведения и других значимых событий в истории коренного населения Камчатки.

«Район доступный, всем известный. И дорога до деревни хорошая. На машине легко и быстро можно добраться. И ансамбли, и гости, все отметили, что место удачное. На следующий год обязательно праздник повторим», — отметил он.

Несмотря на ограниченный формат проведения праздника, этно-деревню посетили около 500 человек.