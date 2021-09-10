Россияне помогли самым большим в мире горным баранам на Алтае

В национальном парке «Сайлюгемский» на Алтае выпустили на свободу четырех аргали, считающихся самыми большими в мире горными баранами. Об этом сообщается на сайте Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило, где и были рождены животные в 2017-2019 годах.

Таким образом россияне помогли зверям, поселив их в дикой природе. В зоопарке с самого начала животных готовили к выпуску, не давая им возможности много и долго контактировать с людьми. В четверг, 9 сентября, с ними состоялось своеобразное прощание.

В организации пояснили, что национальный парк на Алтае находится в границах природного ареала аргали, из-за чего именно сюда привезли четырех молодых самцов. Звери вели себя спокойно, также они без всяких проблем вышли из клеток и направились в лес. «Мы еще могли какое-то время наблюдать за ними, а потом аргали скрылись вдали», — рассказали в зоопарке.

Уточняется, что это был второй завоз аргали в парк — первый состоялся в сентябре 2018 года. У новых особей шансы стать частью стада особенно высоки, заметили специалисты. Кроме того, биологи будут наблюдать за животными. На их рогах закрепили специальные датчики, которые позволят длительно отслеживать передвижения горных баранов.

«В прошлый раз мы помечали рога аргали краской, и это позволяло работникам национального парка отличать наших аргали от остальных. Пока краска не стерлась, мы могли отследить их. А потом — только надеяться, что с ними все хорошо», — заявила заместитель директора зоопарка Ольга Шило.

В Новосибирском зоопарке аргали существуют с 1994 года. В организации также отметили, что ни в одном зоопарке мира таких животных больше нет. В заключение там рассказали, что в вольерах детеныши самых больших горных баранов рождаются ежегодно, затем им помогают вырасти и адаптироваться к жизни в дикой природе. В прошлом аргали встречались на Алтае, в Тыве и Монголии, но из-за браконьерства их численность сильно сократилась. В итоге они были признаны исчезающим видом животных.

В июле стало известно, что на Камчатке пересчитают количество снежных баранов. Уникальный вид приспособился к жизни на горных склонах. К ускоренному сокращению животных также привело браконьерство: их черепа и рога охотники любят использовать в качестве трофея.