Российские музыканты дали бесплатные концерты в кальдере вулкана Горелый в Камчатском крае

Российские музыканты дали бесплатные концерты в кальдере вулкана Горелый в Камчатском крае. Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Музыкальная экспедиция», сообщает kp.ru в понедельник, 13 сентября.

Отмечается, что музыканты Сергей Малов, Дмитрий Илларионов и Борис Андрианов исполнили композиции Пьяццоллы, Паганини, Баха и Генделя. Концерт в кальдере вулкана прошел 12 сентября, днем ранее артисты выступили в Петропавловске-Камчатском.

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» проводится уже восьмой раз. Мероприятие проходит в разных городах России с 2014 года. На Камчатке оно было устроено впервые.

10 сентября сообщалось, что в Хабаровске стартовал Второй международный анимационный фестиваль мультфильмов. Мероприятие открылось показом японского полнометражного мультфильма «Люпен III: фильм первый» режиссера Такаси Ямадзаки в самом старом кинотеатре города «Совкино».