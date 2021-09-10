В Дагестане пройдет фестиваль народного творчества «Каспий — берега дружбы»

В Дагестане пройдет международный фестиваль народного творчества «Каспий — берега дружбы». Об этом пишут «Махачкалинские известия» со ссылкой на пресс-службу Дома народного творчества республики.

Посетителей «Каспия — берегов дружбы» ждут фотовыставка, концерты, выступления канатоходцев, а также круглый стол «Диалоги культур».

Мероприятие пройдет с 13-го по 16 сентября, объединив творческие коллективы, специалистов в области культуры и искусства, художников и дизайнеров Северного Кавказа, Астраханской области и Калмыкии. Группы из Ирана, Казахстана и Азербайджана примут участие в фестивале дистанционно из-за пандемии коронавируса.

8 сентября сообщалось, что в Рязани стартовал фестиваль научно-популярного кино, который проводится в рамках международного научного форума «Русская Америка — 2021».