Юрий Дудь восхитился фестивалем стрит-арта в Братске

Известный российский блогер Юрий Дудь рассказал о фестивале стрит-арта «Один за всех», который проходит в Иркутской области. Пост на эту он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Концепция — простая и гениальная: художники из самых разных стран готовят эскизы специально для фестиваля и присылают Григорию Шарову, художнику и организатору, а тот или рисует, или строит эти работы в городе. Ни с кем их при этом не согласовывая», — написал Дудь.

Он поделился в аккаунте несколькими работами, созданными в Братске в рамках фестиваля. Само мероприятие блогер назвал «отличным примером того, что даже небольшими ресурсами жизнь вокруг можно делать чуть интереснее».

Как сообщает «Ирсити», Шаров впервые провел фестиваль в прошлом году. Мероприятие он назвал самопожертвованием: «Это действительно немножко самопожертвование — на фестивале я не выражаю себя, не делаю свои работы, просто как принтер: мне прислали, я напечатал».

Он рассказал, что в этом году в проекте участвует порядка 12 художников. Благодаря им в городе появится 20 работ.