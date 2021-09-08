Нальчик украсят граффити в честь 100-летия Кабардино-Балкарии

В Нальчике к 100-летию Кабардино-Балкарской республики появятся сразу несколько граффити. В городе пройдет фестиваль «100лица», в котором примут участие художники и мастера стрит-арта со всей России, сообщает ТАСС.

Мероприятие стартует 11 сентября. Свои работы в рамках фестиваля представят сто авторов: это местные художники и гости из других регионов. «"100Лица" — это лица республики, люди известные, прославившие Кабардино-Балкарию, и обычные ее жители, "100Лица" — это праздник творчества, объединяющий город и горожан», — рассказала агентству директор института развития города «Арт-зал "Платформа"» Оксана Шухостанова.

Так, в рамках фестиваля стены города украсят 10 масштабных муралов и порядка 100 граффити поменьше. Все они будут посвящены авторскому взгляду художников на город и его жителей.

Мероприятие пройдет в два этапа: первый — в 2021 году, а второй — в 2022. Сначала в городе появятся три мурала: два на пешеходной части улицы Кабардинской и еще один на территории Нальчика. Над ними будут работать художники из Кабардино-Балкарии, Севастополя и Абхазии. Еще семь муралов создадут до осени следующего года, во второй этап фестиваля.

Юбилей республики пройдет в начале сентября 2022 года. Программа праздника включает концерты, научные конференции, а также туристические фестивали и молодежные этнографические форумы.

