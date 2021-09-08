В Ясной Поляне завершился театральный фестиваль «Толстой»

Театральный фестиваль «Толстой» завершился в Ясной Поляне, Тульская область. Об этом сообщает «Российская газета».

На мероприятии были представлены 15 постановок и проектов со всей России. В программу были включены, в частности, инсталляция «"Война и Мир" своими шагами», радиоспектакль по книге Павла Басинского «Лев Толстой: изгнание из рая», а также спектакли «Сила слова» и «Школа без звонков и домашки».

Отмечается, что в 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м его перенесли с июня на сентябрь.

Ранее сообщалось, что в Вологде в конце сентября пройдет XXIV Открытый фестиваль «Рубцовская осень». Мероприятие будет посвящено 85-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова и 50-летию с момента его гибели.