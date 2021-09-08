В Вологде пройдет фестиваль «Рубцовская осень»

Фестиваль «Рубцовская осень» состоится в Вологде с 23 по 26 сентября

В Вологде в конце сентября пройдет XXIV Открытый фестиваль «Рубцовская осень». Об этом сообщает ГТРК «Вологда».

Как отмечается, в этом году фестиваль будет посвящен 85-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова и 50-летию с момента его гибели. Он состоится с 23 по 26 сентября и пройдет сразу на нескольких площадках города.

Уточняется, что всего в рамках «Рубцовской осени» организуют более 30 мероприятий. Перед зрителями выступят музыканты, вокально-инструментальные группы, авторы-исполнители и композиторы.

В частности, 23 сентября у памятника Рубцову пройдет традиционный литературно-музыкальный праздник. Мероприятие начнется в 15:00 по местному времени.