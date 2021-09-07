Художники превратили улицу крымского поселка в галерею искусств

Улица Серова в Коктебеле превратилась в галерею искусств — художники проводят здесь 22-ю «Подзаборную» выставку. В 2010 году она была задумана как разовое мероприятие для живущих в поселке авторов, однако впоследствии переросла в нечто большее. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Так, художники заняли не только саму улицу, но и прилегающие к ней проулки. Картины занимают всю протяженность дороги — их развешивают даже на кустах и вскопанных грядках. Произведения основателей движения «подзаборников» расположены на белом заборе Игоря Шептовецкого, директора выставки.

Как рассказала соорганизатор экспозиции Наталья Туркия, за годы проведения выставки сформировался постоянный состав из 15 авторов. «Поскольку желающих много, мы придумали такую специальную опцию — "гость выставки", дающую право на разовое участие. Работы нам присылают заранее, и если нет возражений, художник приглашается к участию в выставке. В этот раз гостей у нас четверо», — рассказала художница.

«Подзаборная» выставка проходит дважды в год, в мае и сентябре. Если на набережной поселка продаются, как правило, сувенирные напечатанные картины, то на улице Серова можно приобрести аутентичное произведение от художников, живущих в Коктебеле или проводящих здесь большую часть года.