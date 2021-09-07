В Иваново пройдет фестиваль российских сериалов

В Иваново пройдет третий российский фестиваль сериалов «Пилот». Об этом сообщает ТАСС.

Председателем жюри станет народный артист России Юрий Стоянов, также оценивать работы будут актриса Марина Зудина, режиссер Петр Буслов, сценарист Роман Кантор и актер Александр Робак.

В программу фестиваля вошли 13 сериалов, среди которых новые проекты Клима Шипенко, Дуни Смирновой, Оксаны Карас и Анны Пармас. Победители будут определены в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший актер/актриса», «Лучший сценарист» и «Лучший продюсер».

Мероприятие продлится с 10-го по 12 сентября. Помимо конкурсной программы на нем будут проведены специальные показы для жителей Иваново. Они пройдут в арт-пространстве железнодорожного вокзала города.

Ранее сообщалось, что в Пекине в рамках Фестиваля российского военного кино покажут шесть российских фильмов. Зрителям представят картины «Высота 89», «Подольские курсанты», «Матч», «Рубеж», «Т-34» и «Зоя».