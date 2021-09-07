Шесть российских фильмов покажут в Китае на Фестивале российского военного кино

Шесть российских фильмов покажут в Китае в рамках Фестиваля российского военного кино. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках киносмотра, которой пройдет в Пекине и Чанше, зрителям представят картины «Высота 89», «Подольские курсанты», «Матч», «Рубеж», «Т-34» и «Зоя». В Пекине показы завершатся 10 сентября, в Чанше (административный центр провинции Хунань) — 12 сентября. Ленты будут демонстрироваться с китайскими субтитрами.

Фестиваль российского военного кино проводится при поддержке посольства России в Китае и министерства культуры.

В конце августа сообщалось, что документальный фильм дагестанской журналистки Эльмирой Кожаевой «Обманутые» покажут в Турции. Картина, созданная при поддержке региональных властей, рассказывает о вербовке дагестанской молодежи в сибирских и поволжских городах в «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).