В Нижнем Новгороде появился памятник героям повести Булгакова «Собачье сердце»

В Нижнем Новгороде, на Верхневолжской набережной, появился памятник персонажам профессору Преображенскому и псу Шарику из произведения «Собачье сердце» писателя Михаила Булгакова. Об этом сообщает портал «Ideal.Реалии».

Скульптура в виде героев повести установлена напротив клиники Приволжского медицинского университета — это подарок учебного заведения к 800-летию города.

Отмечается, что локация для памятника выбрана неслучайно. «Институт травматологии и ортопедии ПИМУ — место новаторства и смелых идей. А за сложными словами и технологиями, как правило, кроется счастливая и полноценная жизнь наших пациентов», — уточнили в пресс-службе университета.

Второй подобный памятник находится в Санкт-Петербурге на месте съемок фильма «Собачье сердце».

Ранее в августе в Нижегородском кремле появился бронзовый памятник в виде макета города начала XX века. На новом монументе можно увидеть реку Волгу, пароходы, объекты кремля, включая башни, особняки, церкви и храмы. Также к объектам прилагается навигация.