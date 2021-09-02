В Нижнем Новгороде открыли памятник святителю Алексию

Монумент святителю Алексию открыли в Благовещенском монастыре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, памятник установили в честь 800-летия со дня основания мужского монастыря. Отмечается, что скульптура святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея Руси, изготовлен из бронзы.

Согласно материалу, в церемонии открытия приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и настоятель нижегородского Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон.

Кроме того, мероприятие посетили автор памятника, нижегородский скульптор Алексей Щитов, а также студенты и преподаватели нижегородских духовных школ и члены Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества. После открытия управляющий епархией освятил монумент.

В августе стало известно, что в селе Устиново Тверской области решили открыть памятник советскому беспилотнику-разведчику Ту-143 «Рейс». Сообщалось, что монумент установят сотрудники ПАО «Туполев» совместно с администрацией Кимрского района.