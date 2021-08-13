В Тверской области откроют памятник советскому беспилотнику-разведчику

В селе Устиново Тверской области состоится открытие памятника советскому беспилотнику-разведчику Ту-143 «Рейс». Об этом сообщает портал «Афанасийбизнес».

Известно, что монумент установят сотрудники ПАО «Туполев» совместно с администрацией Кимрского района. В настоящее время на месте будущего памятника ведутся восстановительные работы. Кроме того, сам беспилотник уже подготовлен к покраске и размещен на постаменте.

«Торжественное открытие планируем провести до 22 октября 2021 года и приурочить его к дню рождения ПАО "Туполев"», — заявил советник генерального директора бюро Александр Затучный.

Беспилотник ТУ 143 «Рейс», разработанный в конструкторском бюро имени Туполева, производился с 1973 по 1989 годы и эксплуатируется в Армии России по сей день. Всего было выпущено 950 беспилотников, которые способны преодолеть до 180 километров пути при максимальной скорости 950 километров в час.

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