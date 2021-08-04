В Смоленске установили новый памятник Ленину

Во дворе Смоленской Художественной галереи установили новую скульптуру. Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

Речь идет о бронзовом памятнике Владимиру Ленину. Автором монумента, созданного в 1965 году, является художник военно-морского флота СССР Алексей Измалков. Скульптор изобразил вождя пролетариата в полный рост в окружении делегаток Востока.

Отмечается, что много десятилетий работа хранилась в запасниках, а теперь она установлена за воротами Художественной галереи по адресу улица Коммунистическая, дом номер 4.

28 июля сообщалось, что в Усть-Канском районе Республики Алтай появились четырехметровые памятники богатырям, считающимся хранителями алтайцев. Открытие арт-объекта приурочено к празднованию 265-летия вхождения алтайского народа в состав России, а также 30-летия образования Республики Алтай.