В Чите установили памятник троллейбусу вместо «адского» арт-объекта

В Чите около депо появился троллейбус, который 27 лет ездил по городу

В Чите около депо в качестве памятника установили троллейбус, который 27 лет ездил по городу. Об этом сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Новая достопримечательность появилась вместо арт-объекта в виде черного троллейбуса, который местные жители называли адским. Транспорт, чью установку приурочили к к 50-летию троллейбусного управления, позднее перекрасили в золотой, а затем и вовсе думали оформить в стиле бренда Louis Vuitton. В июне очевидцы рассказали, что «адский» объект увезли.

«Решением совета по культуре установлен новый памятник, представляющий собой полноразмерный троллейбус, выкрашенный в заводские цвета. В качестве модели выбрана машина с бортовым номером 210, этот троллейбус отработал в составе управления 27 лет — с 1993 по 2020 год. Это троллейбус базовой модели ЗИУ-682Г», — рассказали в администрации города о новом памятнике.

Он появился около депо 9 августа. Отмечается, что его пробег оставил более 1 миллиона километров.