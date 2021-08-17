Историк моды Александр Васильев стал прототипом памятника Пушкину в Твери

Российский историк моды и телеведущий Александр Васильев стал прототипом памятника писателю Александру Пушкину в Твери. Об этом сообщает портал «Топ Тверь».

По информации издания, ведущий программы «Модный приговор» позировал скульптору Олегу Комову во время его работы над монументом. По словам Васильева, они с Комовым — друзья, поэтому последний пригласил его к себе в мастерскую. «Зная мою страсть к старинным костюмам, он попросил меня позировать ему в сюртуке той поры», — пояснил он.

28 июля стало известно, что в Усть-Канском районе Республики Алтай появились четырехметровые памятники богатырям, считающимся хранителями алтайцев. Открытие арт-объекта приурочено к празднованию 265-летия вхождения алтайского народа в состав России, а также 30-летия образования Республики Алтай.

Помимо этого, в селе Устиново Тверской области решили открыть памятник советскому беспилотнику-разведчику Ту-143 «Рейс». Известно, что монумент установят сотрудники ПАО «Туполев» совместно с администрацией Кимрского района.