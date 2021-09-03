Никите Хрущеву захотели поставить памятник в Архангельске

Российский архитектор Юрий Барашков захотел изготовить и поставить в Архангельске памятник советскому лидеру Никите Хрущеву. Об этом заявил мэр города Дмитрий Морев. Его слова передает агентство Regnum.

По его мнению, многие идеи этого архитектора «смелые и даже провокационные». Градоначальник привел в пример несколько предложений, высказанных Барашковым. В частности, тот считает, что с набережной Северной Двины надо перенести часть памятников. При этом в Соломбале, историческом районе Архангельска, — возвести памятник Робинзону Крузо, главному герою одноименного романа английского писателя Даниэля Дефо. Архитектор объяснил свою идею тем, что «действие романа заканчивается, когда герой прибывает в Архангельск».

Предложенная же им мысль об установке памятника советскому лидеру заинтересовала Морева. По словам мэра Архангельска, советский политик многое сделал для развития города в 1960-е годы.

«Если жители поддержат, то можно работать в этом направлении», — заключил Морев.

В 1962-м, после того как тогдашний глава советского правительства съездил в Архангельск и побывал на Белом море, вышло постановление Совета министров СССР. Согласно документу, в городе должно было начаться масштабное строительство промышленных и жилищных объектов. Таким образом, был дан толчок в развитии еще одного северного города.

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