На берегу Чудского озера начали собирать мемориал Александру Невскому

В честь 800-летия со дня рождения Невского в Самолве появится мемориальный комплекс

Сборка скульптурной композиции «Александр Невский с дружиной» началась на берегу Чудского озера, вблизи деревни Самолва, расположенной в Псковской области. Проект возводится в честь 800-летия со дня рождения князя, пишет портал iLuki.

Сборка законченных элементов памятника проводится возле кургана, на который в будущем планируется установить мемориальный комплекс. Задействованные в работах специалисты сваривают между собой бронзовые элементы. Согласно задумке, скульптурная композиция будет собрана на пять частей, после чего ее поднимут на курган для окончательного монтажа.

Территорию вокруг будущего памятника тоже облагораживают. Уточняется, что возле мемориала появятся пешеходные дорожки, а также сопутствующая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» создается по инициативе председателя Патриаршего совета по культуре Митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Его установят в деревне Самолва Псковской области — именно там в 1242 году произошло знаменитое Ледовое побоище. Отмечалось, что возведением памятника занимается скульптор Виталий Шанов.