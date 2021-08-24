В Петербурге поставят памятник Александру Башлачеву

В Санкт-Петербурге комиссия по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты поддержала предложение по установке в городе памятника поэту и рок-музыканту Александру Башлачеву. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что запрос изначально внесла строительная компания, которая представила проект по установке монумента в сквере на Свердловской набережной от Пискаревского проспекта до реки Охты. Позже предложение перенаправили в профильную комиссию Общественной палаты, где оно было поддержано.

«Мы считаем целесообразной установку памятника, посвященного поэту и музыканту Александру Башлачеву в связи с тем, что он увековечивает память о ярком представителе отечественной рок-культуры, жизнь и творчество которого непосредственно связаны с нашим городом и, в частности, с Охтой», — говорится в сообщении комиссии.

Автор памятника исполнителя, скульптор Мария Иванова-Очерет отмечала, что отливка статуи уже завершена. Она также выразила надежду, что скульптуру удастся установить в течение текущего года.

Александр Башлачев — один из самых известных представителей отечественной рок-культуры и русской поэзии второй половины XX века. В 2018 году исполнилось 30 лет со дня гибели исполнителя.