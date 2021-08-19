В Златоусте установили памятник святым покровителям семьи Петру и Февронии

В городе Златоуст Челябинской области установили памятник святым покровителям семьи Петру и Февронии Муромским. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В пресс-службе сообщили, что с инициативой установки скульптурной композиции выступили жители города, их поддержал Герой России Сергей Зяблов. В основу лег памятник из города Щучье Курганской области.

Скульптуру установили на территории обновленной набережной городского пруда возле храма Александра Невского.

«Место, символичное для многих горожан. Сюда приезжают свадебные церемонии, молодые пары по традиции вешают замки на ограду Петровского моста. Теперь эта общественная территория выглядит достойно», — сказал глава Златоуста Максим Пекарский.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском кремле появился бронзовый памятник в виде макета города начала XX века. Проект памятника обсуждался с жителями региона.