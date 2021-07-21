На берегу Чудского озера появится памятник Александру Невскому и его дружине

В 2021 году на берегу Чудского озера появится памятник князю Александру Невскому и его дружине. Его возведением занимается скульптор Виталий Шанов, сообщается на сайте Российского военно-исторического общества (РВИО).

Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» создается по инициативе председателя Патриаршего совета по культуре Митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Его установят в деревне Самолва Псковской области — именно там в 1242 году произошло знаменитое Ледовое побоище.

Откроют памятник князю и дружине в рамках празднования 800-летия Александра Невского. Здесь же построят музейный павильон, где разместят диораму «Ледовое побоище» (в настоящее время она располагается в Третьяковской галерее), а также артефакты, найденные на дне Чудского озера Научной поисковой экспедицией РВИО.

Ранее сообщалось, что в Туле активисты своими силами восстанавливают объект городской истории — водоразборную будку. По словам одного из волонтеров, строение необходимо украсить новыми наличниками, отремонтировать крыльцо и закончить ряд мелких работ.