В Воронеже дом поэта Осипа Мандельштама признали памятником культуры

В Воронеже решили внести дом, в котором жил в 1930-х годах поэт Осип Мандельштам, в реестр объектов культурного наследия. Таким образом, здание признали памятником регионального значения. Уже подписан официальный приказ, текст которого есть на сайте управления по охране объектов культурного наследия региона.

Россияне по пути на улицу Фридриха Энгельса будут видеть пятиэтажный жилой дом №13, построенный в 1935-м. В одной из квартир останавливался поэт, оказавшись в воронежской ссылке с марта по ноябрь 1936 года. Его четырехкомнатная квартира была на втором этаже. В ней он жил вместе с женой. По данным современника Мандельштамов, филолога и педагога Натальи Штемпель, на которые ссылается агентство Regnum, супруги снимали жилье в пятом подъезде, в квартире 39.

По информации «Вести Воронеж», этот период жена Мандельштама называла «воронежской передышкой». Поэт в это время смог написать цикл стихотворений, вошедших в «Воронежские тетради».

В годы войны, с 1941-го по 1945-й, здание пострадало из-за бомбежек. Его смогли восстановить в 1947-м в традициях сталинского классицизма. В 1991-м на доме появилась мемориальная доска, посвященная русскому поэту, а в 2008-м в парке напротив дома был поставлен памятник.

Осип Мандельштам — писатель и переводчик, признанный одним из самых известных российских поэтов-акмеистов прошлого века. В 1933-м его арестовали за антисталинскую эпиграмму и сослали в Воронеж. В городе он пробыл на протяжении трех лет. В 1938-м Мандельштам скончался от последствий сыпного тифа в пересыльном лагере во Владивостоке. Поэта похоронили в братской могиле. Его стихотворения широко известны во всем мире, и их часто перекладывают на музыку.

В июле мемориальный комплекс «Песчаный лог» в память о жертвах немецко-фашистских войск в Воронеже также признали объектом культурного наследия регионального значения.