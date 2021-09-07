В российском регионе прошел антифестиваль

В ремесленном дворе «Добродей» в Туле прошел антифестиваль «В ажуре». Об этом сообщает «Молодой коммунар».

В рамках мероприятия презентовали возможности новой арт-резиденции. Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что в Туле и области появляется все больше творческих пространств, которые необходимо наполнить интересным содержанием.

В ходе фестиваля также открылся Ярмарочный переулок — улица, стилизованная под старинную купеческую слободу. Здесь воссоздан облик женской мастерской «Гребень», открылись торговая точка «Добрыниной лавки» и фольклорный театр «Булыжник».

Гости фестиваля увидели также дефиле в старинных тульских костюмах «Наряжаемся по-тульски» из коллекции известного фольклориста Игоря Климова. На одной из площадок открылась этногалерея «Тульский стиль», где гостям «Добродея» продемонстрировали портреты тулячек, примеривших женские головные уборы прошлых столетий.