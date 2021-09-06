В Казани стартовал международный фестиваль мусульманского кино

В Республике Татарстан состоялась церемония открытия XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Об этом сообщает «Татар-информ» в понедельник, 6 сентября.

Фестиваль пройдет в Казани по 10 сентября. За это время на двух площадках города, в кинотеатрах «Мир» и «Родина», представят около сотни фильмов. В конкурсной программе участвуют 50 лент, по десять в каждой из пяти номинаций: полнометражное и короткометражное игровое кино, полнометражное и короткометражное документальное кино, а также «Национальный конкурс», в котором будут показаны работы татарстанских режиссеров.

Также в программе — «Кино Южной Азии», «Ислам в России», «Казанские премьеры», «Милли МультFest», «Тюркский мир» и фильмы режиссеров стран Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Ранее 6 сентября сообщалось, что в Орле проведут литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок». В эти дни местных жителей и гостей ожидают многочисленные мастер-классы, выставки и конкурсы.