В Орле проведут литературно-кулинарный фестиваль

Литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок» будет проходить в Орле 19 и 20 сентября. В эти дни местных жителей и гостей ожидают многочисленные мастер-классы, выставки и конкурсы. Полная программа фестиваля, который планируется провести в многофункциональном туристическом комплексе «ГРИНН», опубликована на сайте мероприятия.

Организаторы предложат желающим посоревноваться в нескольких направлениях, таких как гастрономия, событийный туризм, обучение, ремесло и культура. Кроме того, во время мероприятия планируется выбрать гастрономический бренд Орловщины.

Тем, кто захочет посетить фестиваль, необходимо пройти регистрацию на сайте.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде прошел международный фестиваль медиаискусства Intervals, который собрал десятки тысяч гостей. Мероприятие, которое состоялось с 27 по 29 августа, вошло в событийную программу 800-летия города и стало самым масштабным за всю историю своего существования.