В Пензе с 4 по 19 сентября пройдет фестиваль космонавтики «Гагарин Fest»

В Пензе проведут фестиваль космонавтики «Гагарин Fest». Об этом сообщает PenzaNews со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и инновационной политики региона.

Мероприятие состоится с 4 по 19 сентября. Основной площадкой проведения станет Дом офицеров. В рамках фестиваля также будут задействованы «Музей космонавтики», «Планетарий 360°», научное шоу «Открытый космос» и выставка достижений ЦМИТ.

Отмечается, что для гостей организуют мастер-классы и лекции, посвященные основным вехам освоения космоса и современным технологиям. На «Гагарин Fest» также запланировано занятие «Космическая робототехника». На нем посетителям предложат самостоятельно собрать собственный робот-луноход, оживить его и принять участие в «гонке луноходов».

Спикерами мероприятия среди прочих выступят летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев, известный астроном, автор блога по астрофизике Анна Сдобина и руководитель образовательных проектов компании «Сканэкс» Мария Дорофеева.