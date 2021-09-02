В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль необычных экскурсий

В Нижнем Новгороде 1 сентября стартовал фестиваль экскурсий, организованный сообществом «Городские экспедиции». В рамках события туристы смогут посетить необычные места города в сопровождении историков, фотографов, искусствоведов, художников и местных жителей. Об этом сообщает туристический центр Visit Nizhny в своем Instagram.

«"Фестиваль городских экспедиций" — это современный взгляд на город, рассказ о нетуристических местах, экскурсии от специалистов по узким темам и возможность попасть в такие места, которые обычно недоступны для посещения», — говорится в публикации.

Так, мероприятие продлиться семь недель. На экскурсии можно будет попасть каждый вечер в будние дни и каждый час в выходные. При этом события разделятся на три типа: бесплатные, за фиксированную сумму (от 100 до 400 рублей) и за свободную оплату — зрителям предложат заплатить столько, сколько они сами готовы отдать.

Отмечается, что экскурсии будут проходить по несколько раз, однако размеры групп будут ограничены. Прийти на мероприятие можно только по предварительной регистрации. Запись на каждую экскурсию откроется за неделю до события на портале организаторов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появился новый маршрут для речных круизов — суда на подводных крыльях начали ходить от Нижневолжской набережной до пристани на Стрелке. Время в пути на катере до самого популярного туристического места в городе составит десять минут.