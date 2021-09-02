Фестиваль Intervals в Нижнем Новгороде собрал десятки тысяч гостей

В Нижнем Новгороде прошел международный фестиваль медиаискусства Intervals, который собрал десятки тысяч гостей. Об этом сообщает NewsRoom24.ru.

Мероприятие, которое состоялось с 27 по 29 августа, вошло в событийную программу 800-летия города и стало самым масштабным за всю историю своего существования. Оно прошло на 15-ти архитектурных локациях, которые отреставрировали к юбилею Нижнего Новгорода. В число площадок, например, вошли Нижегородская ярмарка, бывшая фабрика «Маяк», отреставрированный кинотеатр «Рекорд».

«Очень важно, что в 2021 году локациями фестиваля стали обновленные к юбилею пространства. Благодаря такому зрелищному событию жители города смогли оценить и уровень благоустройства. У нас большие планы на развитие фестиваля в городе, благодаря которому Нижний становится более значимой точкой на мировой культурной карте», — заявил министр культуры региона Олег Беркович.

Куратор Intervals Ксения Чеховская отметила, что аудитория растет вместе с фестивалем, а соответствовать ее ожиданиям становится все сложнее. По ее словам, посетители мероприятия уже научились разбираться в теме медиа-арта.