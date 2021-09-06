Россиянин вырастил мегатыкву весом 300 килограммов

Фермер Армен Кулахсзян из Тбилисского района Краснодарского края вырастил тыкву весом 300 килограммов. Об этом сообщают «Вести. Кубань».

Мужчина посадил семена тыквы три месяца назад, чтобы принять участие в «Агробатле». Он удобрял урожай отваром крапивы и ромашки, и к старту конкурса овощ уже не помещался на десяти сотках.

На фестивале мегатыкву поднимали краном. Вес овоща составил 294 килограмма.

В следующем году Кулахсзян намерен побить свой рекорд — фермер хочет вырастить тыкву весом 600 килограммов и 75-килограммовый арбуз.

В конце августа сообщалось, что житель региона Максим Величко вырастил тыкву весом 400 килограммов, и овощ продолжает расти. За сутки плод прибавляет в весе по 10 килограммов. Тыква занимает площадь около 150 квадратных метров.