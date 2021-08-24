Россиянин вырастил тыкву весом 400 килограммов

Житель Краснодарского края Максим Величко вырастил тыкву весом 400 килограммов. При этом овощ продолжает расти. Об этом сообщает агентство KrasnodarMedia.

За сутки плод прибавляет в весе по 10 килограммов. Тыква занимает площадь около 150 квадратных метров.

По данным агентства, это одна из самых больших тыкв в стране.

18 августа стало известно, что в Чебоксарах ученик восьмого класса Федор Матросов, занимавшийся овощеводством три года, вырастил 60-килограммовую тыкву. Как рассказал школьник, такой урожай потребовал тщательной подготовки и ухода. В апреле он посадил семена сначала в горшок, а когда появился первый росток, перенес его в теплицу.

Ранее жительница Плюсского района Псковской области Любовь Ермолаева вырастила у себя в теплице помидор, который весит почти килограмм. По словам Ермолаевой, у нее растут помидоры разных сортов и разного веса.