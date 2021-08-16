Россиянка вырастила килограммовый помидор

Жительница Плюсского района Псковской области Любовь Ермолаева вырастила у себя в теплице помидор, который весит почти килограмм. Об этом она рассказала в письме в районную газету «Плюсский край».

По словам Ермолаевой, у нее растут помидоры разных сортов и разного веса.

«Есть маленькие черри, есть "Капелька", их любят кушать дети. В банки, под закрутку, идут средние. А вот большие надо просто кушать и наслаждаться ими!» — рассказала Ермолаева.

Судя по фото, которое прислала женщина, ее гигантский помидор весит 995 граммов — почти килограмм. «Глазам не поверили», — добавила Ермолаева.

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