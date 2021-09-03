Алтайская семья наладила производство копченостей и пельменей

Россияне смогли наладить производство колбас, копченостей и пельменей в Алтайском крае. В небольшом селе Немецкого района возобновилось мясоперерабатывающее предприятие. Об этом сообщает ГТРК «Алтай».

Новое предприятие появилось благодаря семейной паре, которая построила небольшой бизнес «на осколках обанкротившегося совхоза». Валерий Дущенко и его жена Ольга Фрешер приобрели цех, немного перестроили его и начали коптить мясные изделия, лепить пельмени и готовить котлеты и сосиски для жарки.

Поблизости от фабричного цеха есть магазин, где представлены домашние колбасы и остальные товары, сделанные «по домашним традициям». Люди со всего района приезжают к супругам за мясными деликатесами, расхваленными за качество, отмечает телеканал.

В планах россиян — дальнейшее развитие дела. На данный момент цели соперничать с «мясным гигантом», также располагающемся в районе, нет, однако в будущем, как заявили предприниматели, все возможно.

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