В Хабаровске открыли первую мастерскую колясок для собак-инвалидов

Жительница Хабаровска Люся Коджабашян открыла первое на Дальнем Востоке производство инвалидных колясок для животных. Об этом сообщает информагенство «Хабаровский край сегодня».

Коджабашян закончила медицинский институт и работала в поликлинике, однако разочаровалась в врачебной деятельности и ушла со своего поста. Девушка стала зоозащитницей еще на втором курсе учебы и с того момента помогает животным. «Родительская квартира превратилась в спасительный ковчег (...) Однажды собралось целых 14 постояльцев», — пояснила она.

Героиня материала рассказала, что на открытие собственного бизнеса ее подтолкнула история владелицы мини-приюта для животных, которая подобрала сбитую собаку, полностью утратившую способность передвигаться.

Предпринимательница решила самостоятельно изготовить инвалидную коляску, поскольку на ее покупку у приюта не было денежных средств. Зоозащитница посмотрела инструкцию по сборке на YouTube, купила паяльник и нужные запчасти, после чего приступила к работе. С тех она начала принимать заказы на изготовление инвалидных колясок для разных животных.

Согласно материалу, во время сборки конструкции Коджабашян обращается за консультацией к ортопеду-хирургу и применяет собственные знания физиологии организма, которые она получила в медицинском университете. «Я не гонюсь за количеством, главное, чтобы было удобно и аккуратно», — подчеркнула специалистка.

По ее словам, на изготовление одного заказа уходит от 10 до 14 дней. Стоимость одной коляски варьируется от семи до восьми тысяч рублей. Отмечается, что производство Коджабашян — единственное на Дальнем Востоке. Всего за время существования мастерской девушка смастерила 13 ортопедических устройств.

В августе стало известно, что в Находке появится приют для бездомных животных на 200 мест. Власти Приморья сообщили, что строительство завершено на 90 процентов. В приюте площадью более 4 тысяч квадратных метров зверей будут лечить, а также пристраивать их в новые дома.

