Россияне узнают о сказочных традициях коренных народов Сахалина

В рамках выставки «Сила традиций» в Южно-Сахалиске пройдет лекция детского писателя Елены Намаконовой «Сказочные традиции коренных народов Сахалина». Об этом сообщает SakhalinMedia.

«Как перенести легенды на страницы сказок? Как оживить их с помощью мультипликации? Об этом и многом другом расскажет на лекции Елена Намаконова. Писатель бережно собирает информацию о народных традициях, предметах быта, элементах былинного эпоса коренных малочисленных народов острова Сахалин, "переводит" эти сведения в современный формат», — говорится в сообщении.

Гости мероприятия увидят фрагменты анимационных фильмов «Брусничный колокольчик» и «Сумочки милка», снятых по сказкам лектора на основе фольклора сахалинских нивхов.