Стало известно о 300-летней династии собирателей русских сказок

Династия Винокуровых — Шеметовых — Мухтановых более 300 лет собирает и хранит русские сказки. Сейчас семейные традиции продолжает жительница деревни Обхой Качугского района Иркутской области Тамара Мухтанова. Об этом пишет газета «Областная».

По информации издания, прабабушка Мухтановой Наталья Винокурова входит в шестерку самых известных сказочниц мира. В 1915 году ее сказки записал фольклорист и этнограф Сибири Марк Азадовский. В то время они служила горничной в Иркутске, а потом вышла замуж и уехала в деревню.

В доме бабушки Мухтановой, Раисы Шеметовой, раньше собиралась слушать сказки вся деревня. Сама Мухтанова окончила филфак Иркутского педогогического института. Будучи студенткой, она подготовила доклад про свою родословную и выступила с ним на конференции по фольклору в Карелии.

Ранее звезды театра и российской эстрады представили в Дудинке спектакль «Сказки Таймыра». Спектакль был организован в поддержку проекта о коренных малых народах полуострова Таймыр «На краю света», который представили «Норникель» и журнал «Сноб». В нем были задействованы мастер Таймырского Дома народного творчества Алексей Чунанчар и актеры Ингеборга Дапкунайте и Семен Трескунов. Композитором постановки выступил Даниил Орлов, который играл на национальном инструменте многих коренных народов России — варгане.