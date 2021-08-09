В Алтайском крае запустили аудиогиды об истории железнодорожных станций

В Алтайском крае для пассажиров поездов запустили пять аудиогидов об истории крупнейших железнодорожных станций. Об этом сообщается на сайте Правительства региона.

Так, для пассажиров ускоренного пригородного поезда «Просторы Алтая», курсирующего по маршруту Барнаул — Рубцовск — Барнаул стали доступны аудиогиды, рассказывающие об исторических фактах пяти железнодорожных станций: Тягун, Усть-Тальменской, Алейской, Кулунды и Камня-на-Оби.

Уточняется, что путешественники могут самостоятельно подключиться с любого посадочного места к информационной системе с помощью наушников. Также голосовые помощники доступны на платформе проекта Amic.ru, а в ближайшее время их разместят в приложении izi.TRAVEL.

Отмечалось, что новые аудиогиды стали частью проекта «Вокруг Алтая за 60 минут. Увлекательное путешествие по железной дороге края», запущенного в 2020 году. Более 168 тысяч человек уже прослушали записи об истории станций Барнаул, Славгород, Алтайской, Заринской, Рубцовск и Бийск.

Ранее в июле сообщалось, что россияне смогут прокатиться от Москвы до озера Байкал на новом поезде в два этажа «Байкальская сказка». Длительность поездки составит девять дней. Таким образом, путешествуя по стране, пассажиры будут останавливаться в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Славгороде, Красноярске и Иркутске.