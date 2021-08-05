Спектакль по мотивам сказок четырех народов покажут в Татарстане

В Казани состоится премьера спектакля под открытым небом «О чем поют деревья», основанного на сказках четырех народов Поволжья. Об этом сообщается на сайте мэрии татарстанской столицы.

Постановку покажут в парке имени Горького 11, 12 и 13 августа. Ее продолжительность составит около двух часов.

Как отмечается, в спектакле принимают участие актеры нескольких театров Татарстана, независимые артисты и студенты театральных вузов России. Режиссером выступила Сойжин Жамбалова.

По словам Жамбаловой, ее главной задачей при подготовке постановки стало исследование национального кода народа и выражение его на языке театра в открытом пространстве. В итоге зрителям будет представлена интерпретация четырех сказок: удмуртской «Красавица береза», чувашской «Юман-батыр», мордовской «Дуболго Пичай» и марийской «Волшебный меч». Благодаря каждой из них можно будет узнать, чем уникальна культура каждого из поволжских народов.

