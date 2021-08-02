В Казани откроется выставка народного художника

В столице Татарстана откроется выставка народного художника Олега Кульпина. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Министерства культуры республики.

Экспозиция в национально-художественной галереи «Хазинэ» будет приурочена к 75-летию мастера пейзажа и натюрморта. Жители и гости Казани смогут посетить ее с 5 августа.

Известно, что в настоящее время главной темой в творчестве художника являются древнерусские города и памятники архитектуры. «С любовью Олег Александрович рассказывает о "татарской Швейцарии" — Лениногорске. Окрестности города напоминают ему западноевропейский ландшафт», — отмечается в источнике.

Помимо этого, посетители галереи смогут увидеть панно в технике лаковой миниатюры по мотивам сказок Пушкина и Тукая, а также работы в стилях импрессионизма и реализма.

Ранее в августе сообщалось, что в Татарстане пройдет фестиваль финно-угорской культуры. Местом проведения фестиваля была выбрана площадь «Азталык» в Набережных Челнах. На ней будут организованы концерт с участием коллективов всей России, в том число этно-фьюжн групп, а также детская игровая зона, ярмарка мастеров и гастрофестиваль.

