Тотем женщины нашли в заказнике Бурятии

Тотем с изображением женщины обнаружили в Алтачейском заказнике в Бурятии

На территории Алтачейского заказника в Бурятии обнаружили тотем женщины. Об этом сообщает Байкальский государственный заповедник, который осуществляет управление заказником, в своем Instagram-аккаунте.

Как отмечается, деревянную женскую фигуру нашел инспектор при обследовании территории заказника. Точный возраст обнаруженного тотема пока неизвестен.

«Тотем (Оджибве дудем) — духовное существо, священный объект или символ, который служит эмблемой группы людей, такой как семья, клан, племя. Хотя термин "тотем" происходит от североамериканского оджибве языка, вера в духов-покровителей и божеств не ограничивается коренными народами Америки, а является общей для ряда культур по всему миру», — пояснили в заповеднике.

Алтачейский заказник был создан в 1966 году и в настоящее время является старейшим заказником в Бурятии. В 1984 году ему присвоили статус заказника федерального значения. Площадь заказника составляет более 78 тысяч гектаров. На его территории проживает много диких копытных животных: изюбри, маралы, кабаны, сибирские косули и кабарги.