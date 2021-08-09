В Калмыкии восстановят древние священные знамена

В Калмыкии полностью восстановят три древних священных знамени. Об этом сообщает портал Asia Russia.

Как отмечается, речь идет о знамени Эсельбейн Сайн-Ка, Дайчин Тенгри и знамени, которое было даровано российской императрицей Елизаветой Петровной калмыцкому хану Дондук-Даши. Они будут реконструированы по изображениям, которые сохранились до наших дней.

«Знамена у калмыков имели не только военное, но и духовное значение, поскольку часто на них изображались защитники-сякюсны, которые всегда покровительствовали нашему народу и помогали преодолевать различные трудности. Поэтому, на наш взгляд, есть необходимость воссоздать по всем канонам эти знамена, чтобы они олицетворяли собой благословение сякюснов, и связь калмыцкого народа с сякюснами крепла», — пояснил руководитель проекта, старший администратор Центрального хурула Калмыкии, член Общественной палаты России Йонтен гелюнг.

Восстановлением знамен займется Центральный хурул Калмыкии на средства выигранного им гранта. Также планируется издать книги с описанием молитв и ритуалов поклонения знаменам и снять документальный фильм. Сами знамена потом будут выставлены в хуруле, где их смогут увидеть все желающие.