Россияне установили поклонный крест староверам деревни Конецбор

В Республике Коми на старообрядческом кладбище Конецбора Печорского района установили и освятили поклонный крест. В этом событии принимали участие гости из Санкт-Петербурга, Новгорода, Усть-Цильмы, сообщается на сайте «Русская вера».

Крест установили по инициативе старосты старообрядческой общины города Печоры и уроженки Конецбора Лидии Кононовой. Для его изготовления использовали лиственницу.

На установку креста приехали, в частности настоятель старообрядческой общины села Усть-Цильмы Алексей Носов и сотрудник петербургского музея «Кунсткамера» Денис Ермолин.

Во время мероприятия потомки местных староверов признались, что даже не знают точно, кто из их родных похоронен на этом кладбище, но хотят увековечить их память. «Мы с детства помним эти традиции, а сегодня участие в таком событии для меня — это дань уважения нашим предкам. И пусть это будет началом каких-то славных дел, исторических разысканий и составления родословных», — заявила местная жительница Анна Кирьяновна.

