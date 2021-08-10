Священную бурятскую сопку признали охраняемой территорией

В Бурятии Иволгинскую сопку, которая считается священной для местных жителей, признали особо охраняемой природной территорией. Об этом сообщает Asia Russia.

Как отмечается, сопку внесли в список охраняемых территорий, чтобы защитить ее от неблагоприятного антропогенного воздействия. В частности, теперь на ней запрещено вырубать лес, производить разведку и разработку полезных ископаемых, заготавливать древесину и живицу, а также производить любые действия, которые могут так или иначе нанести вред местности.

Иволгинская сопка располагается в полутора километрах к юго-востоку от села Иволгинск. В народе ее также называют гора Баян-тугад, что в переводе с бурятского означает «гора Богатый павлин». Считается, что раньше климат в этом районе был другим, и на сопке водились павлины.

Для местных жителей Иволгинская сопка — священное место, ежегодно там проходят молебны. На вершине горы долгое время находился субурган (ступа), который в 1920 году был уничтожен в результате попадания молнии. Однако позже культовое сооружение восстановили и в 1991 году освятили.